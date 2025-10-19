Harmonisation des formations en jeunesse et sport : à Saint-Louis, la CONFEJES trace une feuille de route

19/10/2025

La session annuelle de la Commission consultative permanente pour la formation des cadres (CCPFC) de la Conférence des ministres de la Jeunesse et des Sports de la Francophonie (CONFEJES) a pris fin ce samedi à l’Université Gaston Berger (UGB) de Saint-Louis.





Pendant trois jours, cette rencontre stratégique a réuni les directeurs d’instituts de jeunesse et de sport de l’espace francophone autour d’un objectif commun : l’harmonisation des curricula de formation et le renforcement des compétences professionnelles dans le domaine de la jeunesse et des sports.



« Nous avons eu le grand honneur de recevoir ici la Conféjes. Cette session a permis des échanges riches autour de la place des jeunes dans l’intégration régionale et du rôle des institutions de formation », a déclaré Amadou Diallo, directeur adjoint de l’UFR des Sciences de l’éducation, de la formation et du sport (SEFS), lors de la cérémonie de clôture.





Créée en 1969, la CONFEJES regroupe aujourd’hui 42 pays membres. À Saint-Louis, des représentants venus notamment de la Côte d’Ivoire, du Bénin, de la Guinée et du Cap-Vert ont pris part aux travaux, dans une ambiance collaborative et constructive.





Cette session de la CCPFC a également été l’occasion de dresser des perspectives sur l’avenir des formations, et de réfléchir aux nouvelles offres de services que la Conféjes pourrait proposer aux jeunes dans les années à venir.





L’Université Gaston Berger, hôte de l’événement, s’est félicitée du rayonnement régional qu’apporte cette rencontre internationale à la ville de Saint-Louis, mais aussi de l'opportunité offerte à l'UFR SEFS de renforcer ses liens avec les acteurs majeurs de la formation en Afrique francophone.



