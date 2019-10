HYPER-PRESIDENTIALISME, CENSURE, LIMOGEAGE… Où va l’Etat sénégalais?

Il doit sans doute y avoir un gros malaise dans le gouvernement. Puisque parler du mandat présidentiel est désormais assimilable à un «délit d’opinion», de nombreux ministres et haut-fonctionnaires doivent tourner la langue sept fois avant de l’ouvrir. Cela, à côté de l’hyper-présidentialisme qui fait que nombre d’entre eux peinent à accéder au «Patron» qui, nous dit-on, travaille avec le téléphone.