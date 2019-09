HÔTEL DE LA POSTE : la mémoire de Saint-Exupéry ressuscitée (vidéo)

Le Rallye aérien Toulouse-Saint-Louis du Sénégal se pose sur le tarmac de l’aéroport de la ville tricentenaire après une escale, hier, à Nouadhibou, en Mauritanie. La 37e édition, centenaire de la ligne Latécoère sera marquée par l’inauguration d’une chambre spéciale dédiée à Saint-Exupéry dans le somptueux hôtel de la Poste.



Un coin de paradis chargé d’histoires où sont jalousement gardés de rares souvenirs d’un passé mythique. Des fac-similés de lettre, des photos exceptionnelles et d’autres archives sont proposés aux visiteurs.



Des instants nourris d’émotions et de joies pour les participants au rallye et les membres de la famille de l’illustre aviateur. Une grande fierté pour Yannick PHILIP, le propriétaire de l’Hôtel de la Poste de participer ainsi à vivifier le patrimoine de l’aéropostale, des mémoires partagées entre Saint-Louis et Toulouse …



>>> Regardez !