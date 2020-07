HABITAT SOCIAL : plus de 900 logements en construction à Ngallèle (vidéo)

Le projet du gouvernement de construire 100. 000 logements sociaux sur cinq ans est mené de manière à garantir un accès équitable de tous au logement, a déclaré lundi le ministre de l’Urbanisme, du Logement et de l’Hygiène publique, Abdou Karim Fofana.



En visite à Saint-Louis dans le cadre de la mise en oeuvre de ce projet, il a rappelé que le Fonds de l’habitat social, vise à faire baisser le prix du logement de 30 pour cent.



"La promesse du Président dans le PSE [Plan Sénégal émergent], c’est non pas de créer des unités d’habitation, mais de créer une dynamique d’accélération de l’offre en logement social", a souligné Abdou Karim Fofana.



Il a indiqué que "l’Etat a opté pour la diversification des partenariats dans la réalisation des 100.000 logements sociaux (...)’’.



Il a précisé qu’il est prévu la construction de 900 logements sur le site de Ngallèle, à Saint-Louis, dont une partie pour le logement social et l’autre partie pour des logements d’un "autre standing".



Au sujet de la plateforme d’inscription réservée aux demandeurs de logement, il a relevé que la région de Saint-Louis compte 6.600 inscrits, dont 5.400 pour le département de Saint-Louis, 850 pour Dagana et 456 pour le département de Podor.



Il a fait état d’une "très forte demande’’ et signalé que deux promoteurs s’activent pour la réalisation des logements sociaux.



Le directeur général de la SNHM, Mamadou Diagne Sy Mbengue, a indiqué que les 75 premiers logements réalisés sur le site de Ngallèle seront réceptionnées le 31 décembre 2020.



Il a annoncé que la construction des autres 600 logements prévus va démarrer sur ce site, où 600 parcelles seront aménagées.



Concernant le prix, il a révélé que l’apport de l’Etat a permis de "passer de 22 millions par unité de logement à 12 millions de francs Cfa, permettant aux acquéreurs de gagner 10 millions par rapport au prix initial pour ces villa F3".





Avec l'APS