Guy Marius Sagna parle depuis le Camp Pénal ...

Dans une seconde lettre qui lui est attribuée depuis son incarcération, Guy Marius Sagna ouvre le feu sur Macky Sall qu’il accuse de protéger les voleurs de deniers publics. Nous publions in extenso sa missive.





Quand j’entends des proches de Macky Sall régulièrement épinglés par tous les corps de contrôle de l’Ige montrant les dossiers qui ne sont jamais transmis à la justice, dire que ma place est en prison, je réprime mon sourire pour ne pas manquer de respect à la mémoire des pêcheurs morts dans la Langue de Barbarie, aux ex-travailleurs de la Sotrac courant derrière 9 milliards, à nos concitoyens de Fass Tiékéne où moins des 39 villages ne sont pas électrifiés, aux surveillants pénitentiaires qui ont à peine 50.000 Fcfa d’indemnités de logement…