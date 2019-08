Guy Marius SAGNA : " Ce que Khalifa SALL m'a dit ..."

À peine sorti de prison, l'activiste Guy Marius Sagna reprend service. Invité de l'émission objection sur Sud Fm ce dimanche, le membre de Frapp France Dégage accusé de fausse alerte au terrorisme, est revenu sur ses conditions de détention à la maison d'arrêt de Rebeuss, telles que relatées dans la correspondance qui lui est attribuée et qu'il préfère "ignorer, pour l'instant".



Bénéficiant d'une liberté provisoire depuis vendredi dernier, Guy qui a passé un mois en prison raconte avoir été quasiment "en isolement" à Rebeuss où il a eu du mal à rencontrer Khalifa Sall et le journaliste Adama Gaye.



"Que ce soit pour Khalifa et pour Adama Gaye, c'était très difficile de les approcher parce que déjà les croiser c'était ameuter tous les gardes. Je n'étais pas en isolement mais c'était tout comme. Tout était fait pour que je ne parle quasiment à aucun détenu. Il ne fallait surtout pas que je vois où j'entende des choses", raconte l'activiste sur les ondes de Sud Fm.



Cependant, contrairement au journaliste Adama Gaye avec qui il n'a pu échanger, Guy est revenu sur la petite discussion qu'il a eu avec Khalifa Sall la dernière fois qu'il se sont vus. "J'ai eu à croiser mon ami et grand frère Khalifa Sall. Il était fort, digne, s'inquiétant plus pour moi et les Sénégalais que pour lui-même. La dernière fois que je l'ai vu, il m'a dit : "Guy j'espère que tu vas sortir bientôt''. Je lui ai dit 'j'espère que vous allez sortir très vite'. Il m'a répondu : 'sortez d'abord, on s'occupera de moi après'. Voilà l'homme que j'ai vu, tout le temps de blanc vêtu", narre-t-il.





SENEWEB