Guinée: trois morts et dix blessés en marge des festivités après le match gagné contre la Gambie

21/01/2024 20:17

Alors que la Coupe d'Afrique des Nations bat son plein, une nouvelle vient assombrir les festivités. En Guinée, lors de célébrations de la victoire du Syli national face à la Gambie, trois personnes sont mortes et plusieurs dizaines d'autres ont été blessées. Cela s'est passé, vendredi 19 janvier, à Conakry, juste après le match.



Les rues de la capitale guinéenne étaient pleines de supporters vendredi soir, notamment des jeunes, en surnombre sur des motos ou bien juchés sur le capot de véhicules, comme on peut le voir sur de nombreuses vidéos postées sur les réseaux sociaux, des faits confirmés par une source policière.



C'est dans cette effervescence de joie, déclenchée par la victoire de la Guinée 1-0 face à la Gambie, que deux véhicules roulant à vive allure sont entrés en collision, toujours selon cette même source.



Depuis vendredi soir, les messages affluent sur les réseaux. Quand certains adressent leurs condoléances, d'autres appellent à plus de prudence sur la route.



Parmi eux, figure NGaary Din. Visiblement ému, ce chanteur originaire de Guinée a tenu à s'adresser à travers une vidéo : « Une victoire, une des moindres. Une victoire qui n’en vaut même pas la peine, je peux le dire. C’est juste une compétition, les gars. Et vous vous donnez la mort pour rien. Excès de vitesse, excès de consommation… Redescendons sur terre, les gars, s’il vous plaît. »



À ce jour, les circonstances exactes de cet accident ne sont pas encore connues.



Avec Rfi