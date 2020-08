Guinée : Un ancien juge d’instruction du tribunal de Saint-Louis, candidat à la présidentielle

Ancien président et Juge d’instruction du Tribunal Régional de Saint-Louis et au tribunal de Saint –Louis, doyen des Juges d’Instruction hors classe au Tribunal Régional de Dakar, Me Abdoul Kabèlè CAMARA AKC, président du Rassemblement Guinéen pour le Développement, veut briguer le suffrage des guinéens aux élections présidentielles du 18 octobre 2020 en République de Guinée. Ce diplômé de l’ENAM a intégré plusieurs corps de la magistrature sénégalaise avant de devenir conseiller à la Première Chambre Correctionnelle de la Cour d’Appel de Dakar. Voici sa déclaration