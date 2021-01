Guinée : Alpha Condé menacé par l’Union Européenne

L’Union Européenne demandent au président guinéen, Alpha Condé, de faire “toute la lumière” sur le cas des opposants en prison. En cas de refus, elle menacent de faire pleuvoir des sanctions sur Conakry.



Le président guinéen, Alpha Condé, est sous une pression internationale. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, a demandé, mercredi, au président guinéen, Alpha Condé, de «faire toute la lumière» sur les opposants en prison. Dans le cas contraire, des mesures seront prises par l’Union Européenne à l’encontre de Conakry.



«Avec l’Union européenne, nous avons demandé aux autorités de Guinée de faire toute la lumière sur les événements qui se déroulent en ce moment, avec éventuellement des mesures à prendre si cette lumière n’est pas faite», déclare-t-il à l’Assemblée nationale.



Lors de la dernière élection présidentielle qui a permis au président Alpha Condé (86 ans) de briguer un troisième mandat jugé anticonstitutionnel par l’opposition, de violentes manifestations ont été enregistrées dans le pays. La répression de ces manifestations a fait des dizaines de morts. Des cadres de l’opposition ont également été arrêtés et mis en prison dernièrement.



La France appelle à un dialogue entre l’opposition et le gouvernement pour la réconciliation des fils et et filles de la Guinée. Les Etats-Unis et l’Union européenne ont dénoncé la mort en détention de deux personnes. Un autre opposant est menacé de dix ans de prison.