Guinée : Alpha Condé déclaré vainqueur par la Cour constitutionnelle

Deux semaines après la publication par la CENI (Commission Electorale Nationale Indépendante) des résultats globaux provisoires, la Cour Constitutionnelle, la plus haute institution du pays en matière électorale et constitutionnelle, a donné en fin de matinée de ce samedi 7 novembre les résultats définitifs de la présidentielle du 18 octobre dernier.



C’est le président Alpha Condé qui a été déclaré vainqueur de ce scrutin avec deux millions 438 mille 152, soit 59,50% des suffrages exprimés. Il devance son principal opposant, Cellou Dalein Diallo de l’UFDG qui a récolté environ un million…., soit 33,50%.



Un arrêt de la Cour Constitutionnelle qui vient ainsi mettre un coup d’arrêt aux espoirs de l’ex-Premier ministre et candidat de l’UFDG qui rêvait ardemment de prendre sa revanche sur le président sortant à l’issue de ce troisième face-à-face dans le cadre de la course au palais Sékhoutoureya depuis 2010.



La troisième place de ce scrutin revient au candidat du PADES, Dr Ousmane Kaba qui a eu 1,…%.



Le taux de participation est estimé à 78,88%,



Faut-il souligner qu’ils étaient 12 aspirants au fauteuil présidentiel dont deux femmes, toutes des anciennes ministres.



Guineenews