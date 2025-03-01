Guet-Ndar : Les pêcheurs se préparent pour la grande campagne, mais des inquiétudes persistent

À Guet Ndar, quartier emblématique de la pêche à Saint-Louis, l’effervescence est palpable alors que les pêcheurs se préparent pour la grande campagne qui doit commencer dans un mois.



Dans les rues, les filets sont étalés un peu partout pour être réparés, signe que l’activité reprend son cours. Cependant, malgré cette atmosphère de préparation, les pêcheurs expriment de sérieuses préoccupations concernant la rentabilité de leurs activités.





Le principal sujet de préoccupation reste la question des licences de pêche entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie. Les pêcheurs insistent sur la nécessité d'une solution définitive avant le début de la campagne, afin d'éviter des tensions et des incertitudes qui pourraient affecter leur travail. Ils soulignent que la régularisation de cet aspect est essentielle pour garantir la stabilité des zones de pêche partagées entre les deux pays.





Mais au-delà de cette question administrative, la principale inquiétude des pêcheurs de Guet Ndar demeure l’embouchure, qui continue de causer des dégâts matériels importants et des pertes en vies humaines. Les conditions dangereuses liées à l’embouchure rendent l’exercice de leur métier plus risqué et moins sûr. Ils appellent ainsi les autorités à prendre des mesures urgentes pour sécuriser cette zone stratégique.





Les pêcheurs espèrent donc que les autorités compétentes, tant sénégalaises que mauritaniennes, prendront rapidement les mesures nécessaires pour résoudre ces questions et permettre à la grande campagne de pêche de se dérouler dans les meilleures conditions.





