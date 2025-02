Guet-Ndar : Le théâtre-forum, outil de sensibilisation sur les changements climatiques

17/02/2025 22:20

Le Cabinet Malick Sow et Associés (MSA) renforce son engagement en faveur des populations sinistrées de la Langue de Barbarie. La structure a organisé lundi une représentation théâtrale visant sensibiliser sur les enjeux des changements climatiques. Cette activité se tient après le lancement au début du mois de février d’une campagne de distribution de fournitures scolaires pour les élèves établis sur la bande des 20 mètres en instance de relogement au site de Diougob.



L’événement, tenu en collaboration avec l’Institut de recherche pour le développement (IRD), a mis en lumière les impacts des changements climatiques sur les communautés locales.



« Le théâtre-forum est un véritable levier de conscientisation, permettant aux participants d’échanger directement sur les défis que pose le Projet de relèvement d’urgence et de résilience à Saint-Louis (SERRP) », a expliqué Idrissa NDIAYE, socio-économiste au Cabinet MSA.



« De riches enseignements et des échanges fructueux ont été menés. Cela a permis de recueillir les questions et les préoccupations des impactés et d’éclaircir leur lanterne sur le programme », a-t-il ajouté. « Certains pensaient qu’ils ne bénéficieraient pas de chambres suffisantes une fois déplacés sur le site. Les discussions ont permis de dissiper toutes ces appréhensions », a laissé entendre M.NDIAYE.



L’initiative de sensibilisation s'inscrit dans un contexte plus large de réponse aux défis écologiques auxquels fait face le département de Saint-Louis, marqué par l'érosion côtière. Avec des actions telles que celle-ci, le Cabinet MSA et ses partenaires poursuivent leur mission de construire une prise de conscience collective essentielle pour favoriser une résilience durable face à ses phénomènes.