Guerre en Ukraine : Emmanuel Macron, Olaf Scholz et Mario Draghi vont se rendre "sur un site de guerre où des massacres ont été commis"

16/06/2022 07:32

Le président français est arrivé jeudi matin en train dans la capitale ukrainienne, en compagnie du chancelier allemand, Olaf Scholz, et du chef du gouvernement italien, Mario Draghi.



Le président français, Emmanuel Macron, le chancelier allemand, Olaf Scholz, et le chef du gouvernement italien, Mario Draghi, sont arrivés en train à Kiev, jeudi 16 juin dans la matinée. "Nous portons un message d'unité" et "de soutien" au peuple ukrainien, a déclaré le chef de l'Etat à son arrivée à la gare. Les trois dirigeants devaient se rendre dans la matinée "sur un site de guerre où des massacres ont été commis", avant de s'entretenir avec le président Volodymyr Zelensky.



Franceinfo