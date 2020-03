Guerre contre le Coronavirus : Il ne faut pas oublier les daaras ...

La décision de fermeture des daaras prise par les maîtres coraniques de la ville en vue d’accompagner la lutte contre la propagation du Coronavirus doit susciter beaucoup d’attention et de solidarité à leur endroit.



Avec la fermeture des frontières, des centaines d’enfants sont confinées dans ces institutions. Alors que les gestionnaires font face à réel manque de moyens. Un appui en mesure de prévention s’impose.



Aujourd’hui, l’élan de solidarité noté visant à endiguer le mal semble oublier cet état de fait. Plusieurs daaras de la ville n’ont pas reçu de détergents, savons et gels antiseptiques.



Par ailleurs, l’arrêt des enseignements et l’impossibilité de recevoir les émoluments mensuels risque plonger les maitres coraniques, des pères de familles, dans une situation économique difficile. Les 50 milliards FCFA débloqués par le président Macky SALL pour aider les ménages en cette période de crise doivent prendre en compte cette urgence.



