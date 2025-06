Guembeul : un village oublié à 12 km de Saint-Louis

Dans le village de Guembeul, ce ne sont pas les difficultés qui manquent. Cet endroit, établi depuis plusieurs décennies et situé à 12 km de Saint-Louis, vit toujours dans l’obscurité, alors que les localités voisines sont électrifiées.



Sur place, l’accès à l’eau est aussi une préoccupation majeure. Seules quatre maisons bénéficient d’un branchement, rendant le quotidien des autres habitants extrêmement difficile.



À ces problèmes s’ajoute l’absence totale de structure sanitaire. Les femmes enceintes doivent souvent être évacuées en auto-stop, au péril de leur vie et de celle de leur bébé.



Sur le plan éducatif, les enfants parcourent à pied de longs kilomètres jusqu’au village de Ngayna pour aller à l’école, exposés à de multiples dangers sur le trajet.



Face à cette précarité généralisée, les populations de Guembeul lancent un appel pressant à l’État du Sénégal, pour bénéficier enfin des programmes de développement rural, accéder à des activités génératrices de revenus, et subvenir dignement à leurs besoins.