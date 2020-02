Guédiawaye : après le scandale Pétrotim, Aliou Sall accusé d'avoir vendu la mairie à "Auchan", à 1 milliard F Cfa



Alors que le scandale sur l’attribution de concessions d’exploration gazière et pétrolière à l’homme d’affaires controversé Frank Timis par Aliou Sall, qui alimente les soupçons de corruption n'est pas encore élucidé, voilà une autre scandale qui pourrait éclabousser le frère cadet du président sénégalais. Ce dernier est, en effet, accusé d'avoir vendu la mairie de Guédiawaye à Auchan à un milliard Fcfa, rapporte Walfadjri.



Interrogé, son 1er adjoint, Ablaye Mbaye, parle de location. Selon lui, il difficile de gérer deux bâtiments avec toutes les charges y afférant. Et de rappeler que le maire construit depuis 4 ans un bâtiment qui devrait abriter la mairie de Guédiawaye. Mais, des conseillers municipaux, dont Babacar Mbaye Ngaraaf, démentent catégoriquement la version servie par Ablaye Mbaye et renseignent qu'il n'y a jamais eu de délibération relative à ce dossier.





PRESSAFRIK