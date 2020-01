Guédiawaye: Les acteurs culturels s'attaquent au maire Aliou Sall



"S'il y a des acteurs culturels qui ne sont pas satisfaits de leur maire, ce sont bien ceux de Guédiawaye qui disent être laissés en rade par leur maire. Selon le président de l'Association des acteurs culturels de Guédiawaye, Pape Maïssa Guèye, ils n'ont jamais reçu de subventions des mains de l'autorité locale depuis quatre ans.



Une chose qu'il juge inadmissible dans la mesure où la culture est une compétence transférée aux collectivités territoriales. Chez le maire Aliou Sall, on annonce une rencontre entre la municipalité et les acteurs culturels pour recenser les maux et tenter d'y apporter des solutions", lit-on dans le journal "L'Exclusif" de ce lundi.



LERAL