Groupe SONATEL, un chiffre d’affaires de 1 335 milliards FCFA en 2021

28/02/2022 22:49

Leader dans ses cinq pays de présence (Sénégal, Mali, Guinée, Guinée-Bissau, Sierra Leone), le groupe SONATEL affiche au terme de l’exercice 2021 une situation financière robuste.



En effet, le chiffre d’affaires de la compagnie a cru de 10,68% à 1 335 milliards FCFA (2,04 milliards d’Euro), contre 1 206 milliards FCFA au terme de l’exercice précédent. Depuis 2017, les revenus (chiffre d’affaires) de la société ont enregistré une croissance moyenne annuelle de 8,23%. Cette croissance a été portée par les segments data mobile, orange money ainsi que l’activité voix.



Le groupe continue de consolider ses acquis en adoptant une stratégie visant à faire face à l’agressivité concurrentielle en place depuis quelques années, surtout en ce qui concerne ses relais de croissance.



SONATEL a reporté un résultat d’exploitation en hausse de 17,84% à 400 milliards FCFA, soit une plus forte croissance comparée à celle du chiffre d’affaires. Ainsi, grâce à la bonne maîtrise des charges opérationnelles (charges directes essentiellement), la marge d’exploitation s’améliore de 182 points de base à 29,93% contre 28,12% et 27,20% en 2020 et 2019 respectivement.



Le Sénégal, le Mali et la Guinée permettent au groupe de réaliser un bénéfice de 252,4 milliards FCFA (384,17 millions d’Euros) au terme de l’exercice 2021 contre 201,3 milliards FCFA en 2020, soit une hausse de 25,38%. Il convient de noter une baisse du résultat financier qui passe de 29 milliards FCFA en 2020 à 24 milliards FCFA en 2021, une situation qui permet une amélioration de la marge nette à 18,91% fin 2021 contre 16,69% fin 2020.



Au vu de cette solide performance financière, la direction propose à ses actionnaires une rémunération généreuse de 155,56 milliards FCFA (237,82 millions FCFA), correspondant à un dividende net par action de 1 400 FCFA. Au terme de la séance de ce jeudi 24 février 2022, le cours de la plus grosse capitalisation boursière à la BRVM était de 14 990 FCFA. Ainsi, le rendement de dividende du titre affiche 9,34%, une information qui pourrait être bien accueillie par les investisseurs qui, pour la plupart, exigent un rendement minimum compris entre 7% et 8%.







WalfNet