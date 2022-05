Grosse déception des enseignants : "Les montants nets reçus ont été largement inférieurs aux sommes annoncées", crie Saourou SENE

25/05/2022 06:54

En voilà une nouvelle qui est partie pour perturber durablement l'école publique. Les enseignants ont eu la mauvaise surprise de constater que l'Etat n'a pas respecté ses engagements à la fin de ce mois de mai. Les montants nets reçus ont été largement inférieurs aux sommes annoncées, indique Saourou Sène qui pense que le gouvernement se joue de l'école.



Ainsi, le Cusems et le Saemss ont lancé immédiatement un plan d'actions qui donne une idée de la frustration. A partir de demain mercredi, il n'y aura presque plus de cours pour le reste de la semaine. Un débrayage est programmé mercredi et vendredi à partir de 9h, alors que le samedi, une grève totale sera observée.



La semaine prochaine démarre sur le même tempo avec un débrayage lundi et mardi suivi d'une assemblée générale. Les enseignants vont également boycotter toutes les évaluations ainsi que les examens. Ils prévoient également un large front avec les syndicats de la santé pour préparer une marche.





Seneweb