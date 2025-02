Grève de 48 heures des médecins : le mort d'ordre largement suivi à Saint-Louis (syndicaliste)

19/02/2025 07:24

Les établissements de santé de la région de Saint-Louis ont été fortement impactés par le mouvement de grève de 48 heures initié par le Syndicat Autonome des Médecins, Pharmaciens et Chirurgiens-Dentistes du Sénégal (SAMES). Selon le Docteur Sidy Diallo, secrétaire général du SAMES, cette mobilisation a rencontré un large écho dans l'ensemble de la région, bien que les services d'urgence aient continué à fonctionner.



Suite à cette grève, de nombreux patients du centre hospitalier régional de Saint-Louis ont vu leurs rendez-vous reportés après la journée de mardi 18 février, entraînant une attente prolongée. Seuls les soins urgents ont été assurés, laissant une majorité d'usagers désabusés face à des situations déjà précaires.



La grève, qui a conduit les médecins à quitter leurs postes pour se rassembler dans l'enceinte de l'hôpital, met en lumière des revendications précises. Parmi les principales doléances relayées par Sud Quotidien, Dr Sidy Diallo a insisté sur la nécessité d'intégrer dans la fonction publique les médecins, pharmaciens, et chirurgiens-dentistes actuellement au chômage.



D'autres demandes incluent une revalorisation des pensions de retraite, une correction des inégalités du régime indemnitaire, ainsi que l'accélération de la construction d'hôpitaux de niveau 2. Le SAMES réclame également l'implémentation d'une couverture sanitaire universelle, la résolution du statut des médecins en spécialisation, et une gestion plus démocratique des ressources humaines.