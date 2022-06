Grande manif’ le 29 juin : " Macky Sall va m’arrêter ou me tuer"

20/06/2022 14:30

Yewwi Askan Wi va organiser une très grande manifestation, le 29 juin prochain, a annoncé Ousmane Sonko, lors de la conférence de presse des leaders de ladite coalition, ce lundi.



Et personne ne va arrêter cette manifestation, a assuré Ousmane Sonko, qui annonce qu’une lettre d’information est déjà écrite, et sera déposée chez le préfet.



« Nous allons manifester sans ou avec autorisation…. Macky Sall va m’arrêter ou me tuer », a lancé le leader de Pastef, lui qui avait été interdit de quitter son domicile lors de la manifestation du 17 juin.



SENEGO