Gouvernement : le budget le plus lourd confié à Mansour FAYE

Mansour FAYE, ministre du développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale bénéficie du budget le plus lourd avec 101.375.554.272 Fcfa en crédits de paiement et 253 090 705 467 fcfa en autorisations d’engagements sur trois ans.



Une situation qui s’explique par le fait que tous les programmes du Plan Sénégal émergent (Pse) sont logés dans le département ministériel géré par le maire de Saint-Louis. Ce ministère a pour mission de contribuer à l’élaboration et à la mise en œuvre des politiques d’inclusion, de cohésion sociale et d’aménagement équilibré de territoires viables dotés d’équipements modernes favorables à l’essor d’un développement économiques et social, rapelle nos confrères de Dakarmatin



Ce faisant, l'édile de Ndar conduit les programmes phares tels que le programme d’urgence du développement communautaire (Pudc), le programme d’urgence de modernisation des axes et territoires frontaliers (Puma), le programme de modernisation des villes du Sénégal (Promovilles), programme national des bourses de sécurité familiale (Pnbsf) et la couverture maladie universelle.



NDARINFO.COM