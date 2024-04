Gouvernement de "rupture" : la feuille de route du nouvel exécutif

06/04/2024 07:16

Protection du pouvoir d'achat, accès à l'emploi des jeunes, souveraineté économique: Ousmane Sonko définit les grands axes sur lesquels devra se concentrer la nouvelle équipe gouvernementale



Le nouveau gouvernement sénégalais dont la composition a été rendue publique, vendredi soir, va travailler sur cinq priorités majeures dont la jeunesse, la vie chère, la justice, a indiqué le Premier ministre Ousmane Sonko.



La nouvelle équipe gouvernementale va s’atteler aux questions de la jeunesse, de l’éducation, de la formation, de l’entreprenariat, et l’emploi des jeunes et des femmes, a-t-il dit.



Le Premier ministre a évoqué ”la lutte contre la vie chère et l’amélioration du pouvoir d’achat des populations”.



A cela s’ajoutent ”la justice, la protection des droits humains, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l’amélioration d’un système démocratique et électorale’’.



Selon Ousmane Sonko, le gouvernement aura comme priorité ”la souveraineté économique, l’exploitation optimale des ressources naturelles, la prospérité et le développement endogène et durable du Sénégal”.



Il a également évoqué ”la consolidation de l’unité nationale de la cohésion sociale et territoriale ainsi que le renforcement de la sécurité, de la paix et de la stabilité du pays”.



Le nouveau gouvernement compte 25 ministres et cinq secrétaires d’Etat.