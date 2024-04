Gouvernement de rupture : 25 ministres et 5 cinq secrétaires d'état

Un gouvernement de proximité, de rupture et d'efficacité avec la priorité jeunesse, l'éducation, l'emploi des jeunes, la lutte contre la vie chère et l'amélioration du pouvoir d'achat, la justice, la bonne gouvernance, la transparence, la reddition des comptes et l'amélioration du système électoral, l'exploitation optimale des ressources naturelles