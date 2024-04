Gouvernance des médias publics : Ce qu'il ne faudrait plus refaire !

13/04/2024 19:21

Le pire travers du régime sortant ne résidait pas dans sa suffisance et son hostilité aux voix discordantes ; c’était de considérer tous ceux qui n’épousaient pas ses vues comme d’éternels aigris condamnés à l’indignation figée...