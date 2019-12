Gestion participative : À ROSS-BÉTHIO, un cadre de concertation veut booster le développement local (vidéo)

Sur initiative du maire Amadou Bécaye DIOP, un cadre de concertation regroupant plusieurs acteurs de développement, des élus et des experts de la décentralisation a été mis en place pour relever des défis qui interpellent l’avenir de Ross-Béthio. La vision partagée par la nouvelle entité s’intéresse notamment à l’éducation, au développement agrosylve pastorale, à la santé, à l’employabilité des jeunes, à la gestion des groupes vulnérables, aux femmes, à l’assainissement de la commune et à l’organisation du marché.



C’est le maire honoraire Babacar DIOP qui a été choisi pour porter cette démarche inclusive. « Nous voulons mobiliser les acteurs autour de la commune pour contribuer au développement du terroir », a-t-il dit. « Dans une commune de 13.000 habitants, 46 conseillers municipaux, nous n’avons pas une bonne représentation », a rappelé l’ancien édile.



Amadou Bécaye DIOP annonce dans la foulée la mise en place d’une plateforme 30 unités de transformations modernes qui « permettront à la filière de ne plus avoir des problèmes de qualité de riz ».Ce, pour renforcer la position de carrefour africain de la riziculture. Il informe par ailleurs qu’un centre agrobusiness et des sévices liés à l’agriculture sera lancé au projet des jeunes de sa localité.



NDARINFO.COM