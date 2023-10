Gestion intégrée des ressources du fleuve Sénégal : une dynamique territoriale porteuse d'espoirs

26/10/2023 17:21

Le directeur de l’environnement et du développement durable a magnifié la pertinence de la contribution du groupe l’initiative Fleuve pour l’optimisation des ressources en eau du fleuve Sénégal. Ababacar MBAYE, qui présidait hier mercredi une rencontre de ce pôle d’acteurs, s’est félicité de son expertise en faveur de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS).



« Cela permettra de voir comment dégager une certaine synergie autour des actions qui tournent autour du fleuve Sénégal » en évoquant une harmonisation et une coordination de dynamiques similaires pour ce cours d’eau transfrontalier.



Pierre JACQUEMOT, le président du groupe a réitéré l’engagement de son entité à offrir aux communautés, aux agriculteurs et aux élus de la vallée les « moyens d’être des acteurs importants sur le dynamisme du fleuve indispensable pour les quatre pays ». « Nous voulons leur donner les moyens d’agir, d’élaborer les projets, de rechercher des financements », a-t-il indiqué.