Gestion des pandémies et catastrophes : la contribution du Commandement de la Zone Nord fortement saluée (vidéo)

La journée des Forces armées a été célébrée, jeudi, à la pointe nord de l’ile de Saint-Louis à travers des expositions et de belles processions. Autorités administratives, politiques et coutumières ont part à cette communion qui a mis en évidence les interventions du commandement de la zone nord n°2 dans la gestion des pandémies et catastrophes. La veille sur la lutte contre l’Ebola et les actions de protection de la langue de barbarie ont été évoquées par le Gouverneur Alioune Aidara NIANG. Ce dernier a rendu de vibrants hommages aux forces de défense et de sécurité pour leur solidarité et leur patriotisme. En marge de cette commémoration, des séances de dépistage gratuites sur le diabète et l’hypertension artérielle ont été organisées au profit des populations. Suivez la réaction du Colonel Amadou Moussa NDIR, commandant de la Zone Nord militaire numéro 2 …