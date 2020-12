Gestion des maladies : le CEA-MITIC de l’UGB met son expertise à contribution (vidéo)

Un vibrant hommage a été rendu, ce matin, au professeure Mariam Dalanda DIALLO, arrachée à l’affection de la communauté universitaire, à l’occasion d’un atelier sur le concept « One Health ». Ce conclave pluridisciplinaire organisé le Centre d'Excellence Africain en Mathématiques, Informatique et TIC (CEA-MITIC) planche sur les possibilités qu’offrent les mathématiques appliquées, l’informatique et la physique appliquées pour gérer les maladies. « Récemment, nous avions récemment mené des travaux qui ont permis de renseigner les autorités sur les modalités du confinement et les risques éventuels de réapparition d’autres pandémies », a souligné le professeur Maissa MBAYE, coordonnateur du CEA-MITIC. « L’étudie des données avec les mathématiques permettent de conseiller l’État sur la démarche à suivre », a-t-il ajouté.