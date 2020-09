Gestion des inondations - Moustapha Diakhaté: " 1000 milliards en fumée, on ne garde pas un tocard perdant..."

Moustapha Diakhaté n'a pas été tendre avec le régime s’en prend au Plan d’organisation des secours en cas de catastrophes (Plan ORSEC) et au Programme décennal de gestion des inondations (Pdgi). Selon l’ancien député de la majorité, ces programmes vont permettre à des personnes “sans foi ni loi de s’enrichir sur le dos du contribuable sénégalais“. Il a fait cette déclaration sur sa page facebook.



"Les braconniers de la détresse des Sénégalais vont encore capturer les deniers publics pour rien comme d’habitude.



Il urge de sortir de plusieurs décennies d’erreurs et des sentiers battus ! Les faramineuses dépenses de plus de 1 000 milliards de Francs Cfa pour des résultats aussi médiocres plaident en faveur d’un changement de structures, d’hommes, de politiques et de méthodes".



Gestion des inondations



"Depuis le début du 21e siècle, le Sénégal a consenti d’énormes sacrifices budgétaires dans sa croisade contre les inondations. Malheureusement, force est de constater que les résultats sont en deçà des dépenses affectées à la recherche de solutions idoines. Ce paradoxe justifie la pertinence de l’audit des infrastructures d’assainissement.



Il relève de l’évidence que c’est toute la politique de lutte contre les inondations entreprise par les gouvernements sénégalais depuis l’indépendance, qu’il faut diagnostiquer sans complaisance et réformer en profondeur. Les deniers publics consacrés à la lutte contre les inondations n’ont, manifestement, pas été judicieusement utilisés.", a-t-il dit.



Génie militaire



C’est pourquoi, en attendant, l’audit et ses résultats, il urge désormais de confier les opérations de cette année au génie militaire et d’écarter tous ceux qui ont été associés, dans le passé, à la gestion des inondations : administration centrale, opérateurs économiques et tous les inondationphages pompeusement désignés sous le respectable vocable d’expert.



La misère, la détresse des populations ne doivent être une aubaine, une occasion pour des personnes sans foi ni loi de s’enrichir sur le dos du contribuable sénégalais.

Au Sénégal comme ailleurs, les mêmes causes produisent toujours les mêmes effets. C’est un cheval qui gagne qu’on garde, mais pas un tocard perdant.



Solidarité et compassion avec les victimes des inondations.