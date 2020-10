Gestion des inondations : Mansour Faye auditionné par ...

Après le ministre de l’Intérieur Aly Ngouille Ndiaye, le ministre du Développement communautaire, de l’équité sociale et territoriale Mansour Faye a fait face aux 15 députés chargés d’exécuter la mission d’information parlementaire.



L’Assemblée qui a entamé ses auditions dans le cadre de sa mission d’information parlementaire sur la gestion des inondations a reçu, ce vendredi, Mansour Faye en sa qualité d’ancien ministre de l’Hydraulique et de l’assainissement.



Selon nos sources, l’actuel ministre de l’Equité territoriale qui a été auditionné hier a répondu aux questions de 15 députés de la Mission d’information parlementaire sur la gestion des inondations, le cash transfert destiné aux victimes des inondations et l’aide alimentaire pour les victimes de la Covid 19.