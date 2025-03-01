Gestion des PME : Alpha Thiam prend la direction de l’ADEPME

Le juriste et expert en management des ressources humaines, Alpha Thiam, a été nommé Directeur général de l’Agence de Développement et d’Encadrement des Petites et Moyennes Entreprises (ADEPME). Il succède ainsi à Marie Rose Faye, qui occupe désormais le poste de porte-parole du gouvernement et chargée des relations avec les institutions.



Alpha Thiam, fort de son expertise dans le domaine des ressources humaines et du développement des entreprises, prend la tête de l’ADEPME à un moment crucial pour soutenir la croissance et la structuration des petites et moyennes entreprises sénégalaises.



