Gestes barrières, distanciation sociale, port du masque : le maire de Saint-Louis sensible les commerçants de NDAR TOUTE (vidéo)

Le maire de Saint-Louis poursuit sa campagne de sensibilisation sur les mesures de prévention du Covid-19 dans les marchés de la ville. Après SOR, la semaine dernière, Mansour FAYE s’est rendu au lieu de vente de Ndar Toute, dimanche. Satisfait du port du masque par certains marchands, l’édile a fortement insisté sur le respect des gestes barrières et de la distanciation sociale. « Ce sont des attitudes essentielles à adopter pour freiner la propagation des cas communautaires », a-t-il dit. « Il faut que toutes les populations s’impliquent dans cette lutte et que tout le monde sache qu’il a rôle important à jouer dans cette lutte », a-t-il dit. M. FAYE s’est réjoui de la production par les tailleurs locaux, de masque de protection en a distribuant un lot aux vendeurs. Il a annoncé qu’en lien avec le ministère de l’Emploi et de la formation professionnelle et de la Commune, un appui consistant sera apporté à ces initiatives.