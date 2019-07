Gendarmerie : de vibrants hommages de la Légion Nord au Major Tamsir SANÉ (vidéo)

Le commandant de la légion nord de gendarmerie s’est incliné, lundi, devant la mémoire du major Tamsir SANÉ, tué au cours d’un braquage à Koumpentoum. « Il est tombé pour la République et dans l’exercice de son devoir », a témoigné le colonel Pape Souleymane CISSÉ. « La gendarmerie reste toujours debout au service des populations du respect des lois et règlements », a soutenu l’officier qui s’exprimait en marge de la finale championnat inter légion de football de la coupe du haut commandant de la gendarmerie. Il a salué la compétitivité et du fair-play sont les éléments en fait montre, en félicitant l’équipe gagnante « Légion hors rangs ».