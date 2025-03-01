Gaza : plus de 21 000 enfants laissés avec un handicap, alerte l’ONU

Le Comité des droits des personnes handicapées (CDPH), organe des Nations unies basé à Genève, a révélé ce mercredi que quelque 40 500 enfants ont souffert de blessures liées à la guerre depuis le déclenchement du conflit entre Israël et le Hamas, le 7 octobre 2023. Plus de la moitié d’entre eux, soit au moins 21 000 enfants, ont été laissés avec un handicap permanent.



Le Comité souligne que les ordres d’évacuation israéliens émis lors des offensives en Gaza ont souvent été inaccessibles aux personnes avec déficiences visuelles ou auditives, rendant les évacuations quasi impossibles pour ces enfants.



Par ailleurs, la livraison d’aide humanitaire est fortement impactée, avec de nombreux enfants handicapés privés d’accès à l’eau, à la nourriture et aux services sanitaires



