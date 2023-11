Gaza : D'importants dégâts après une frappe sur le bureau de l'AFP

03/11/2023 14:45



Le bureau de l'AFP dans la bande de Gaza, territoire pilonné sans répit par l'armée israélienne, a été gravement endommagé jeudi par une frappe, a constaté un collaborateur de l'AFP sur place.



"L'AFP condamne avec la plus grande fermeté cette frappe sur son bureau de Gaza City", a déclaré le PDG de l'AFP Fabrice Fries.



Il a ajouté: "La localisation de celui-ci est connue de tous et a été rappelée à plusieurs reprises ces derniers jours, précisément pour prévenir une telle attaque et permettre que nous puissions continuer de témoigner en images sur le terrain."



Selon les images en direct de la caméra de l'AFP diffusant 24h sur 24 de Gaza-ville, la frappe a eu lieu jeudi quelques minutes avant midi heure locale.