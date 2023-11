Gaza : 50 otages libérés en échange d'un cessez-le-feu de quatre jours

22/11/2023 06:52

Un accord sur la libération d’otages a été approuvé par le gouvernement israélien, tard dans la nuit du mardi 21 au mercredi 22 novembre 2023. Une cinquantaine d'otages devraient être libérés en échange de la libération de prisonniers palestiniens et d'une trêve dans la bande de Gaza, selon un communiqué officiel.