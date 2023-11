Gaz : le Pioneering Spirit fait cap sur GTA pour l’opération pipelines

29/11/2023 06:41

Le plus grand navire au monde, Pioneering Spirit, 477 mètres, spécialisé dans la pose de pipeline en haute-mer se dirige vers nos côtes après une escale dans les eaux du port de Las Palmas pour effectuer un changement d’équipage et charger deux tonnes de pièces de rechange.



Propriété de l’armateur helvético-néerlandais Allseas le Pioneering Spirit avait quitté mercredi du port de Rotterdam mercredi pour son premier voyage en direction du champ gazier Grand Tortue/Ahmeyim. Le navire mastodonte séjournera entre les eaux mauritaniennes et sénégalaises pour quatre mois ; le temps d’installer les pipelines de transport de gaz.



Longtemps tu, un litige entre BP et Mc Dermott, qui a finalement éclaté au grand jour, fin 2023 avec le retrait de Mc Dermott, a retardé ce projet conjoint pour la Mauritanie et le Sénégal avec l’opérateur principal BP.



Annoncé en grandes pompes en 2015 devait débuter en 2019 mais il n’en a rien été pour les deux pays qui en attendaient des retombées économiques significatives. BP accuse donc un retard de 4 ans dans l’exploitation de ce gisement en partage et l’a encore reculé jusqu’en pour 2024.