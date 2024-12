Gaz de Saint-Louis : Vers la mise en place d'un cadre de concertation pour " une gestion sûre" de la ressource

07/12/2024 06:57

Un cadre de concertation regroupant tous les acteurs du secteur gazier sera bientôt mis en place pour que le processus de gestion et d’exploitation de cette ressource énergétique se déroule en »toute sûreté », et »sans anicroche » à Saint-Louis (nord), a déclaré le gouverneur de la région, Al Hassan Sall.



‘’Un cadre de concertation sera institué par mes soins avec l’implication de tous les acteurs concernés afin qu’on puisse écouter tout le monde pour que l’exploitation se déroule en toute sûreté, sans anicroche’’, a-t-il dit à la presse en marge d’une rencontre entre des représentants de l’Union européenne (UE) et de la société civile, tenue dans cette ville du nord du pays.



Cette troisième discussion entre la société civile et l’UE s’est ouverte, jeudi, à Saint-Louis, sous la présidence du gouverneur Al Hassan Sall et de l’Ambassadeur de l’Union européenne Jean Marc Pisani, en présence d’une douzaine d’ambassadeurs de l’UE et du directeur exécutif de la Plateforme des acteurs non étatiques, Malick Diop.



Cette session était placée sous le thème : ‘’Comment renforcer les synergies entre la société civile et le secteur privé pour un développement inclusif et durable des territoires au service de la communauté’’.



Des thématiques telles que les synergies entre l’agrobusiness et l’agriculture familiale ou les partenariats entre organisations de la société civile et secteur privé pour des impacts durables, ont également été abordées.







Al Hassan Sall a rappelé que de fortes décisions synthétisées dans un document ont été prises à l’occasion de la récente visite du ministre en charge du Pétrole à Saint-Louis, au cours de laquelle, il a rencontré tous les acteurs en présence de BP, une entreprise spécialisée dans les hydrocarbures.



‘’Nous veillerons à ce que tous les engagements pris soient respectés pour le bien des pêcheurs’’, a assuré le chef de l’exécutif régional, pour dissiper les inquiétudes de certains professionnels de la pêche sur les conséquences fâcheuses que pourraient avoir l’exploitation gazière sur leur activité.



‘’La bonne posture n’est pas de dire que le gaz va nuire tel ou tel autre secteur d’activité, mais d’essayer de voir comment atténuer les effets néfastes de son exploitation qui est irréversible’’, a tenu à clarifier le gouverneur de Saint-Louis.



Il a par ailleurs salué l’organisation du dialogue structuré entre l’UE, ‘’qui est un partenaire important de l’État’’ et la société civile, qui a joué un rôle majeur dans la pacification de l’espace public lors des événements socio-politiques qui ont dernièrement secoué le Sénégal.



‘’Les idées qui sortiront de ce dialogue seront constructives et les autorités étatiques ne manqueront pas d’en tenir compte pour parfaire leur action et répondre aux besoins des populations’’, a-t-il indiqué.