Gare Baux Maraîchers, quand la distanciation physique devient virtuelle

Pour le premier jour de l’application du décret ministériel qui lève les restrictions de voyage de région à région, « Baux Maraîchers » n’a pas pu contenir l’affluence exceptionnelle dès 6h du matin, des passagers. C’est la seule gare routière de Dakar autorisée pour les déplacements dans les régions. Si le respect du nouveau dispositif avec l’enregistrement des coordonnées des voyageurs est respecté, il faudra repasser pour la distanciation physique.