"Ganalé Makka" : entre tradition spirituelle et critiques sociales

Le pèlerinage à La Mecque, l’un des cinq piliers de l’islam, est un moment fort pour les musulmans du monde entier. Au Sénégal, le retour des pèlerins donne lieu à des cérémonies appelées "Ganalé", rassemblant familles et proches dans une ambiance festive. Mais à Saint-Louis, certains religieux dénoncent des pratiques jugées contraires aux principes de l’islam. Pendant ce temps, des habitants critiquent le gaspillage et le folklore qui entourent ces événements. De leur côté, les chanteurs religieux, appelés "Nabiens", y voient une simple expression de leur foi et un moyen de subsistance.