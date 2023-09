Gabon : le général Brice Oligui Nguema a rendu visite à Albert Ondo Ossa

06/09/2023 06:43

Albert Ondo Ossa a reçu mardi à son domicile le chef de la junte militaire Brice Oligui Nguema. «J’ai pu en toute intimité et collégialité m’entretenir avec le Président du Comité pour la Transition et la restauration des institutions ( CTRI). Osons croire à un avenir meilleur et resplendissant pour notre cher pays le Gabon», a déclaré l’opposant gabonais qui avait revendiqué sa victoire à la présidentielle du 26 août.