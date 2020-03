GUET-NDAR : «Retenez les enfants à la maison », crie Adja Fatou BA (vidéo)

La haute conseillère des collectivités territoriales et responsable du parti socialiste dans la Langue de Barbarie a distribué, mardi, des gels antiseptiques et autres produits sanitaires aux membres de l'association Synergie pour le développement du Saint Louis (SYDELS). Elle a insisté sur la surveillance des enfants et le respect des mesures d’hygiène. Mme BA a salué le volontarisme du Président Macky SALL à travers les mesures de protection prises dans le cadre de la lutte contre le Coronavirus. Elle a par ailleurs appelé à inscrire les communautés de pêcheurs sur la liste des fonds d’aides aux ménages.