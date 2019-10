GUET-NDAR - RÉGATES DES « PAPIS » : la vidéo intégrale (vidéo)

Belle communion à GUET-NDAR, dimanche, lors des régates des « PAPIS » sur le petit bras du fleuve. Élèves, étudiants, professeurs, cadres d’entreprise, artistes, etc. ont rivalisé d’ardeur pour montrer à leurs frères pêcheurs de la Langue de Barbarie qu’eux aussi savent ramer. Une initiative de l’association Synergie pour le développement du Saint Louis (SYDELS) parrainée par Mouhamed Lamine DIALLO en vue de vivifier cette tradition séculaire jalousement sauvegardée. Les trois sous-quartiers ont offert au public un beau spectacle. Au finish, c’est LODO qui s’est imposé avec comme capitaine d’équipe le peintre-plasticien Iba NDIAYE. En plus de prouver que GUET-NDAR est pluriel et multidimensionnel, les « PAPIS » fiers de leur prouesse annoncent, d’une certaine manière, les Grandes Régates de Saint-Louis prévues le 02 novembre 2019 sous le pont Faidherbe par l'association GUET-NDAR MOOL … Regardez !