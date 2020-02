GUET-NDAR : La commission "controverse" de Diamalaye, source de malaise ...

« Les membres de la Commission de DIAMALAYE qui s’exprimaient devant le ministre de la Pêche font de la politique. On ne peut pas dire la vérité quand on adopte cette posture. Nous ne partageons pas les mêmes principes avec eux parce que nous sommes des travailleurs », a déclaré Oumar NDIAYE, un des représentants des pêcheurs de la Langue de Barbarie.



« La commission de Diamalaye avait rencontré le ministre Alioune NDOYE à Dakar. Étant rejetée par les jeunes pêcheurs, elle n’a pas pu exposer les conclusions de sa rencontre aux acteurs. C’est ce qui a provoqué toute la tension », a-t-il ajouté dans un entretien avec le site miroironline.



« Nous allons installer une fédération regroupant tous les fils de GUET-NDAR ainsi qu’une nouvelle commission transparente reconnue par tous », a-t-il dit.



« L’ancienne commission est illégale et illégitime », crie Mame Birame FAYE qui estime les biens perdus lors des échauffourées à plus de 250 millions. « Nous avons perdu quarante pirogues, deux machines et 12 mille litres d’essence », signale le Guet-Ndarien.



NDARINFO.COM