GUERRE CONTRE LE COVID-19 : la contribution significative des commerçants de Saint-Louis (vidéo)

Plus de 100 paquets de sucre, 130 cartons de savon, d’importantes quantités d’eau de javel, 52 paquets de Madar ont été remis au maire de Saint-Louis par les commerçants de la ville. Ce, en vue d’appuyer la lutte engagée au plan local contre le COVID-19. Par ailleurs, un lot de 1000 masques confectionnés par des tailleurs de la ville a été offert à l’édile. Mansour FAYE s’est vivement félicité de la contribution de l’expertise de ces artisans locaux dans la riposte contre le Coronavirus. Séduit par l'élan de solidarité des entités sociales, économiques de la ville, il a exprimé sa totale gratitude aux commerçants



Au total, c’est une valeur de 2 millions de francs CFA qui a été mobilisée pour cette action.



« Nous allons installer 7 grands dispositifs de lavage de main dans les marchés. La préparation des solutions de désinfection a été maitrisée grâce à l’appui du service régional d’hygiène », a annoncé Cheikh Tidjane NDIAYE, le président du comité d’entreprise des marchés de Saint-Louis. « Nous réfléchissons sur les possibilités d’étendre cette opération aux postes de santé et daara de la ville », a-t-il ajouté.



