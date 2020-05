GUERRE CONTRE LE COVID-19 : "Humanité & Inclusion" livre des "armes" au personnel sanitaire de Saint-Louis (vidéo)

De lots de kits d’hygiène composés de masques chirurgicaux, de gants de protection et de gels hydro alcooliques à l’hôpital région de Saint-Louis ainsi qu’aux autres structures sanitaires publiques et du privées du département.



Cette dotation s’inscrit dans le cadre du projet d’amélioration du diabète et de ses complications dans département de Saint-Louis. Un programme mis en œuvre depuis projet mars 2019 en collaboration avec l’UGB à travers l’UFR 2S et l’association des diabétiques, chargée d’animer le volet communautaire.



Ameth GADIAGA, le chef de projet Diabète d’Humanité & Inclusion (nouveau nom de handicap international) a profité de l’occasion de la remise symbolique pour rendre un vibrant hommage au personnel sanitaire « au-devant de la scène » dans ce contexte de riposte contre le nouveau coronavirus.



Il a magnifié l’accompagnement des partenaires dans la réorientation de certaines activités vers la guerre contre la pandémie. Ce, pour protéger les bénéficiaires que sont les diabétiques.