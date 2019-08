GOXU MBACC : Après le nettoiement, des ASP vont surveiller les berges (ministre)

Le ministre de l'Urbanisme, du Logement et de l'hygiène publique s’est réjoui du nettoiement des berges de Goxu Mbacc plongées dans un état d’insalubrité indescriptible. Une opération pour laquelle, il avait mobilisé, au profit de la mairie de Saint-Louis, une pelle mécanique, une fourchette, deux bennes-tasseuses en plus d’une équipe de 10 agents.



Abdou Karim FOFANA assure que « la mairie s’engage à remblayer avec du sable cet espace pour la rendre plus accueillante ». « Nous mettrons aussi un dispositif d’ASP pour surveiller la zone », a-t-il ajouté.



Poursuivant, il demande « aux populations de s’engager à nos côtés pour sensibiliser les riverains sur la mauvaise pratique qui consiste à payer des talibés pour verser les ordures sur cette belle berge du fleuve ».



« Sénégal zéro déchet, c’est possible ! Ensemble nous pouvons y arriver », a conclu le ministre.



NDARINFO.COM