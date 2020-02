GNL du Grand tortue ahmeyim : Dakar et Nouakchott ont signé l’accord de vente

Mouhamadou Makhtar Cissé, ministre du Pétrole et des énergies, et son homologue mauritanien, Mohamed Abdel Vetah, ainsi que les compagnies pétrolières contractantes et Bp gas marketing (Bpgm) ont paraphé hier l’accord de vente et d’achat du gaz naturel liquéfié (Gnl) de la phase I du projet gazier Grand tortue ahmeyim (Gta) que partagent le Sénégal et la Mauritanie.