GIZ : 8 600 jeunes formés, 437 emplois créés par le programme « Réussir au Sénégal »

Le programme « Réussir au Sénégal » mis en œuvre par la GIZ dans le cadre de la coopération bilatérale entre le Sénégal et l’Allemagne, a été clôturé mardi à Saint-Louis, au cours d’une cérémonie marquée par des témoignages de bénéficiaires et une réflexion sur les perspectives de pérennisation.



Selon Mafaly Mbodji, chef de l’antenne Nord du programme, 80 000 jeunes ont été touchés à travers diverses activités collectives d'information et de sensibilisation menées dans plusieurs régions du pays. Environ 8 600 jeunes issus des régions de Matam, Saint-Louis et Louga ont bénéficié de formations techniques, d’un accompagnement entrepreneurial et de services d’appui à l’insertion.



Parmi eux, 437 jeunes ont accédé à un emploi, tandis que d’autres ont été accompagnés dans la création ou le développement de leurs propres activités génératrices de revenus.



Des récits de réussite ont été présentés par les bénéficiaires lors de la cérémonie, illustrant l’impact concret du programme sur leur trajectoire professionnelle. Les acteurs présents ont exprimé un sentiment de satisfaction, tout en insistant sur la nécessité d’identifier des pistes de pérennisation des acquis.